Die Polizei hat nach eigener Mitteilung zwei Ladendiebe gestellt. Sie hätten am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Auestraße zugegriffen und ein Ladegerät, einen Drahtlos-Kopfhörer und eine Bluetooth-Box in ihre Kleidung gesteckt. Danach hätten die 25 und 38 Jahre alten Männer den Markt verlassen, ohne die Waren im Wert von 66 Euro zu bezahlen. Sie seien nicht weit gekommen: Ein Ladendieb habe sie verfolgt und der Polizei übergeben. „Beide erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls“, teilen die Beamten mit.