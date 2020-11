Das Sozialkaufhaus Warenkorb St. Christophorus in der Friedrich-Ebert-Straße 2 in Speyer benötigt dringend Kleiderspenden. „Wir hatten im Oktober eine riesige Nachfrage“, sagt Marktleiterin Helga Siegel. „Unsere Kleider für die kalte Jahreszeit sind fast ausverkauft. Wir brauchen Winterjacken, warme Pullover und Hosen, Mützen und Schals für Herren, Damen und Kinder und entsprechende Schuhe.“ Die Marktleiterin bittet dringend darum, die Spenden nur während der Öffnungszeiten des Marktes abzugeben. Diese sind Montag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 12.45 Uhr und 14 bis 16.45 Uhr, und Dienstag von 10 bis 12.45 Uhr und 14 bis 15.45 Uhr sowie Freitag von 10 bis 14.45 Uhr. „Wir rufen wirklich dazu auf, keine Spenden außerhalb der Öffnungszeiten abends oder am Wochenende vor unserer Tür abzustellen“, so Marktleiterin Siegel, „denn die werden dann durchwühlt und auf den Boden geworfen.“ Außerdem stellten manche Leute ihren Müll vor dem Warenkorb ab, was zunehmend Probleme bereite. „Wir müssen das dann alles aufräumen und auf eigene Kosten entsorgen.“ Benötigt würden jedoch nur gut erhaltene Textilien, betont Siegel und bittet, bei der Zusammenstellung darauf zu achten.