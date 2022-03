Das Sozialkaufhaus Warenkorb St. Christophorus in Speyer hat dazu aufgerufen, Kleidung zu spenden. „Derzeit ist die Nachfrage groß und wir brauchen Kleidung auch für die ukrainischen Geflüchteten“, sagt Marktleiterin Helga Siegel. Wie das Sozialkaufhaus mitteilt, werde Übergangs- und Sommerkleidung für Frauen und Kinder sowie entsprechende Schuhe benötigt. „Einen großen Bedarf haben wir an T-Shirts und Pullovern“, so Siegel. Außerdem sei das Sozialkaufhaus auf der Suche nach Spielzeug, Brettspielen, Vorlesebüchern oder Sandkastenspielzeug. Kuscheltier-Spenden habe man genug. Siegel bittet darum, die nur während der Öffnungszeiten zu spenden: Montag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 12.45 Uhr und von 14 bis 16.45 Uhr; Dienstag von 10 bis 12.45 Uhr und von 14 bis 15.45 Uhr; Freitag von 10 bis 13 Uhr.