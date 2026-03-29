Praktischer Unterricht für den guten Zweck: Neuntklässlerinnen der Edith-Stein-Realschule backen 100 Osterhasen für ältere Menschen.

Das sind keine kleinen Brötchen, die die Schülerinnen des Wahlpflichtkurses da backen: vier Kilogramm Quark, zwei Liter Milch, 20 Eier, zwei Liter Öl, sieben Kilo Mehl und eineinhalb Kilogramm Butter sind unter anderem nötig, um 100 Osterhasen zu backen. „Vorsichtshalber habe ich noch zwei Päckchen Quark dazugekauft“, berichtet Schulleiterin und Lehrerin Manuela Becker über die soziale Backaktion ihres Kurses. Es soll an nichts fehlen, denn die leckeren Osterhasen sollen an die Seniorinnen und Senioren gehen, die über die Speyerer Silbertaler-Initiative mit Lebensmitteln versorgt werden.

„Ich habe früher schon einmal für Senioren gebacken, aber dann ist der Kontakt abgebrochen, weil die Mitarbeiterin die Institution gewechselt hat“, berichtet Becker. Im Tanzcafé in Speyer-West lernte sie eine Gemeindeschwester plus kennen, die für die Silbertaler aktiv ist – ein neuer Kontakt war geknüpft. Allerdings habe die Schule keinen Etat für solche Aktionen, weshalb die Schulleiterin nach Sachspenden in einem Supermarkt fragte. Dort gewährte man ihr die Zutaten gerne, sodass die „hoch motivierten Mädchen“ jetzt backen können – hochmodern mit Küchenmaschine und einem „vielfach erprobten Rezept“.

Mit Herzblut und Eigenleistung

„Der Thermomix erleichtert mir bei solchen Aktionen die Arbeit“, meint Manuela Becker dazu. Ein solches Gerät habe der Freundeskreis der Schule bezahlt, das zweite wurde über Spenden finanziert. „Vor zwei Jahren haben wir eine neue Küche bekommen, die nutzen wir sehr gern“, berichtet Becker. Auch sie selbst steckt nicht nur Herzblut in solche Projekte, sondern auch Eigenleistung inklusive Geld. Für die Mädchen hat sie vorab von ihrem Geld Brezeln besorgt, als weitere kleine Motivation und als Wertschätzung für ihre Arbeit.

Das Soziale ist der Schulleiterin sehr wichtig: „Meinen Beruf mache ich aus Berufung. Das merken die Mädels. Bei solchen Aktionen leite ich die Jugend an, in der Hoffnung, dass sie irgendwann auch soziale Aktionen machen. Vereine klagen über fehlendes ehrenamtliches Engagement, ich versuche, meine Schülerinnen dazu zu motivieren“, erklärt Becker.

Arbeitsteilung und Teamgeist

Das Backen läuft wie am Schnürchen. Vorab wurden Gruppen eingeteilt. Eine ist für den Teig zuständig, eine weitere für das Ausrollen und Ausstechen des Teiges, eine dritte für das Zuckern, Bepinseln und Backen. „Das sind ganz liebe Mädchen. Wenn ich sehe, wie sie sich freuen, dann denke ich, wie gut, dass ich das gemacht habe“, sagt die Schulleiterin.

Das sehen Helen (15) und Mia (14) ähnlich. „Ich interessiere mich für Soziales“, betont Helen. „Ich mag Backen, und wir machen öfter so etwas.“ Es freut sie auch, dass reguläre Unterrichtsstunden für diese Projekte ausfallen – ihre Lehrerin ergänzt allerdings, dass diese Stunden aus ihrer Sicht nicht den Arbeitsaufwand aufwiegen. Mia meint, durch dieses Wahlpflichtfach nehme sie für sich am meisten mit. Der Kurs habe schon „Suppen für Politiker“ gemacht, Frühstück von Schülerinnen für Schülerinnen sowie Kekse. Das sei „viel Arbeit“. Auch die 14-Jährige backt gerne zu Hause, zum Beispiel für Geburtstage. „Das macht einfach Spaß“, findet sie.