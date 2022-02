Ab sofort können sich Einzelpersonen, Gruppen und Vereine um die Förderung von Projekten aus dem Verfügungsfonds der Sozialen Stadt bewerben. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Der Fonds dient der Finanzierung von Maßnahmen, Aktionen und Projekten, die Effekte im Gebiet der Sozialen Stadt Speyer Süd haben und sich an den Zielen des „Integrierten Entwicklungskonzepts“ orientieren. Laut Verwaltung können das Projekte sein, die beispielsweise den nachbarschaftlichen Zusammenhalt stärken, wie etwa gemeinschaftliches Gärtnern. Insgesamt werden für das Gebiet der Sozialen Stadt in Süd 10.000 Euro bereitgestellt, der Zuschuss pro Maßnahme soll im Regelfall 5000 Euro nicht übersteigen. Antragsfrist ist der 25. März 2022. Weitere Informationen gibt es direkt im Quartiersbüro in der Windthorststraße 18. Dort können die Anträge auch eingereicht werden.