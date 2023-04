Die Soziale Anlaufstelle Speyer (SAS) ist in der Zeit während der Frühjahrsmesse, von Dienstag bis einschließlich 23. April, geschlossen. Leiter Stefan Wagner weißt in den Sozialen Medien darauf hin, dass in dieser Zeit ein Notbetrieb der SAS im Zelt des Schaustellerbetriebs Lemke-Krieg eingerichtet ist. Aufgrund einer vertraglichen Regelung mit der Stadt Speyer müssen ein Großteil Räume der SAS während Messen an die Stadt zurückgegeben werden. Während der Frühjahrsmesse ist dort laut Wagner der Sanitätsdienst untergebracht. Dusch- und Kleiderwaschservice, Kleiderkammer, Lebensmittel- und Frühstücksservice seien demnach in dieser Zeit nicht möglich.