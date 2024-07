Stefan Wagner, Gründer und Leiter der Sozialen Anlaufstelle (SAS) am Festplatz, müsse auch beim künftigen Betrieb eine Rolle spielen. Das fordert die Speyerer Wählergruppe (SWG) in einer Stellungnahme zur RHEINPFALZ-Berichterstattung. Darin waren die Pläne der Stadtverwaltung erwähnt, die SAS ab Oktober selbst zu betreiben – ohne Leiter Wagner. Hintergrund: Wagners Ankündigung, die SAS in der Winterzeit wegen Raummangels zu schließen; später war von einem Notfallbetrieb die Rede. Die SWG fordert nun einen „echten Dialog“ zwischen Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), Sozialdezernentin Monika Kabs (CDU) und der SAS. „Wir sind nicht zufrieden damit, dass sich in der Causa keine Lösung, die die Problematik der Räumlichkeiten und das ehrenamtliche Engagement von Stefan Wagner einbindet, abzeichnet“, so Vorsitzender Marc Vidmayer.