Stefan Wagner von der Sozialen Anlaufstelle (SAS) auf dem Speyerer Festplatz hat am Dienstag eine neue Aktion für Bedürftige gestartet. Ein wiederbefüllbarer Thermobecher wird dabei wichtig.

„Än Becher fer umme“ – so heißt die Aktion, die Stefan Wagner von der SAS auf dem Speyerer Festplatz gestartet hat. Die Idee: Bedürftige bekommen einen wiederbefüllbaren Thermobecher, mit dem sie in bestimmten Lokalen in der Domstadt ein kostenloses Getränk bekommen können. „In der kalten Jahreszeit ein wärmender Kaffee oder im Sommer ein gekühltes Mineralwasser: Was für viele von uns ganz normal ist, stellt für Menschen, die wohnungs- oder obdachlos sind, den puren Luxus dar“, betonte Wagner am Dienstag bei der Vorstellung der Aktion.

Rund 130 sogenannte SAS-Cups hat die SAS für Wohnungs- und Obdachlose auf Lager. Finanziert hat sie der Speyerer Finanzberater Timo Renner mit einem Betrag in Höhe von rund 450 Euro, berichtet Wagner. Am Dienstag wurden die ersten Becher schon an zwei Männer ausgegeben. „Sie waren sehr glücklich und überrascht“, erzählt Wagner. „Das war wie Weihnachten.“

Nur Antialkoholisches

Bei fünf Speyerer Partnern können sie sich ab sofort kostenlos Getränke abholen: Cupcake-Fee in der Grasgasse, De Bäcker ums Eck im Ziegelofenweg, Papiis Pizza in der Wormser Landstraße, Schmidts Streetfood & Catering im Industriehof sowie das Restaurant Sux in der Korngasse machen mit. Sie übernehmen auch die Kosten für die Getränke, die sie ausgeben. Einzige Regel die hier gilt: „Es muss antialkoholisch sein“, betont Wagner.

„Wir wollten nicht nur einmal im Jahr zu Weihnachten helfen, sondern das ganze Jahr über“, sagt „Sux“-Chef Philipp Rumpf. Dass sein Lokal die Kosten übernimmt, stört ihn nicht. „Wenn fünf oder zehn Leute kommen, ist das machbar.“

Wagner freut sich über die Gastronomen, die bei der Aktion mitmachen. „Das ist in Corona-Zeiten, wo sie selbst so gelitten haben, nicht selbstverständlich.“ Er hofft, weitere Partner zu gewinnen. „Wer mitmachen will, kann sich melden.“

Kontakt

Stefan Wagner,Telefon 01781429191