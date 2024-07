Die Stadt Speyer sieht keine Zukunft mit Stefan Wagner als Leiter der Sozialen Anlaufstelle (SAS) am Festplatz. Das teilt sie auf Anfrage mit, nachdem es Forderungen aus mehreren Stadtratsfraktionen gegeben hatte, die Behörde solle eine gemeinsame Lösung mit Wagner suchen.

Vergangene Woche hatte die Stadtverwaltung informiert, dass sie den bislang von SAS-Gründer Wagner geleiteten Betrieb ab 1. Oktober in eigene Hände nehmen will, da Wagner infolge von Raumnöten eine Schließung oder einen nur eingeschränkten Betrieb im Winter angekündigt hatte.

Der Stadtvorstand – Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und ihre beiden Stellvertreterinnen Monika Kabs (CDU) sowie Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) – spricht nun in einer Stellungnahme von einem „Vertrauensverlust“, der nach widersprüchlichen Aussagen Wagners im persönlichen Gespräch und über soziale Netzwerke entstanden sei. Für die Stadt schließe das eine künftige Zusammenarbeit aus. „Zudem hat sich der aktuelle Leiter mehrfach massiv gegen den etablierten Standort ausgesprochen, was zur weiteren Verunsicherung in der öffentlichen Diskussion beigetragen hat und im Sinne einer zuverlässigen Anlaufstelle, die die SAS für die Betroffenen sein soll, nicht zielführend sein dürfte.“

Der Stadt gehe es darum, den Betrieb im früheren Kiosk am Festplatz zu erhalten: „Es stand eine drohende Schließung im Raum, und da die Stadt ad hoc keine andere Räumlichkeit zur Verfügung hat, wird sie die Weiterführung des Angebots übernehmen.“ Es habe keinen persönlichen Disput mit Wagner gegeben. Der Entschluss des Stadtvorstands sei vielmehr „die logische Konsequenz aus der vorgenannten Ankündigung von Herrn Wagner“. Die Weiterführung der SAS sei nicht an eine Person gebunden. Es gehe darum, „ein adäquates Angebot für die Menschen bereitzustellen“. Die Stadt arbeite derzeit an einem Konzept für die Neuorganisation und strebe danach ein Gespräch mit den bisherigen Ehrenamtlichen an. pse