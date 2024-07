Früherer Wechsel bei der Sozialen Anlaufstelle (SAS) am Festplatz: Der für Oktober angekündigte Übergang an die Stadt wird vorgezogen. Der heutige SAS-Leiter Stefan Wagner und seine Mitstreiter ziehen sich schon diese Woche zurück.

Wagner hat die Stadtverwaltung informiert, dass er mit seinem Team am Freitag, 2. August, 8.30 bis 11 Uhr, letztmals Hilfe für Obdachlose im Kiosk am Festplatz anbieten werde. Er begründet dies gesundheitlich: Die vergangenen Wochen seien „Aufregung pur, frustrierend und zugleich sehr belastend“ für ihn gewesen, sodass er einen gesundheitlichen Rückschlag erlitten habe und „auf unabsehbare Zeit kein Ehrenamt in dieser Form mehr ausüben“ könne.

Die weiteren regelmäßigen Helfer hätten ihn darüber informiert, dass sie „aufgrund der Umstände sich aktuell nicht in der Lage sehen, die SAS weiter zu führen“. Somit könnten sie keine weiteren Öffnungstage anbieten. Sie wollten das frühere Kiosk am Festplatz in ordnungsgemäßem Zustand an die Stadt zurückgeben, damit diese das Projekt schnellstmöglich weiterführen könne.

Stadt will einladen

Sie sei dazu bereit, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch auf Anfrage mit. Vorvergangene Woche hatte sie angekündigt, die Hilfe für Obdachlose an dem Standort ab Oktober in eigene Hände zu nehmen, nachdem sie sich mit Wagner nicht über die Bedingungen einer Öffnung im Winterhalbjahr geeinigt hatte. Wagner hatte wegen des großen Zuspruchs mehr Platz eingefordert.

Laut Stadtvorstand wird „die Weiterführung des Angebots nun schon früher in die Wege geleitet“. Es wäre für die Gäste nicht zumutbar, wenn die SAS erst im Oktober wieder geöffnet hätte. Die Verwaltung wolle nun schnellstmöglich klären, wer die Stelle künftig leitet, die Räumlichkeiten sichten und dann „die Ehrenamtlichen einladen, um gemeinsam über die künftige Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der Bedarfe aller Beteiligten zu sprechen“. Dies solle in den nächsten 14 Tagen geschehen.