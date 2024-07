Im Streit um die Zukunft der Sozialen Anlaufstelle (SAS) am Festplatz zeichnet sich eine Wende ab. Nachdem der bisherige SAS-Leiter Stefan Wagner angekündigt hat, die Einrichtung am Festplatz mit ihrer Hilfe für Obdachlose in der Wintersaison wegen Raummangels zu schließen, kündigt die Stadt eine eigene Lösung an.

Bisher überlässt die Stadt der SAS-Initiative kostenlos die Räume des früheren Kiosks am Festplatz und wickelt für sie auch finanzielle Angelegenheiten ab. Das ist eine