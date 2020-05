Ab Dienstag, 9. Juni, wird die Soziale Anlaufstelle Speyer (SAS) ihr Angebot für Obdach- und Wohnungslose und Bedürftige unter Einhaltung eines Hygienekonzepts fortsetzen. Mit einem „Fenster-zur-Tür-Service“ sollen am ehemaligen Kiosk am Festplatz Hilfspakete und Artikel verteilt werden – zunächst dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. Je nach Bedarf würden die Öffnungszeiten erweitert, sagt Stefan Wagner, Projektleiter der Sozialen Anlaufstelle. Auch Anliegen der Gäste könnten wieder vor Ort, über einen dafür vorgesehen Kontaktbriefkasten, mitgeteilt werden. Seit Mitte März war die SAS im ehemaligen Kiosk am Festplatz coronabedingt geschlossen. Geholfen wurde Bedürftigen in den vergangenen Wochen gemeinsam mit der Wohnraumsicherung der Stadt und ehrenamtlichen Helfern in Form eines mobilen Lieferservices mit Notfallpaketen. Rund 200 Pakete mit Hilfsmitteln – beispielsweise Hygiene- und Pflegeartikel, Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Masken und Artikel des täglichen Bedarfs – wurden kontaktlos verteilt, berichtet Wagner. Der Lieferservice laufe parallel noch bis zum 30. September weiter.