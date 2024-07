Aufwertung für die Soziale Anlaufstelle (SAS) im früheren Kiosk am Festplatz: Seine „Schauseite“ ist nun künstlerisch gestaltet worden.

Die Firma Wandkunst Speyer hat den Auftrag zum „Unkostenpreis“ übernommen. „Die Stelle ist gut, die Soziale Anlaufstelle macht etwas Gutes – da haben wir gerne etwas zurückgegeben“, berichtet Wandkunst-Chef Maximilian Schneider. Entstanden ist ein eindrucksvolles Graffito, bei dem auf SAS-Bitte nicht nur blau, gelb und violett als SAS-Farben zum Einsatz kommen sollten, sondern auch das Motto „Armut kann jeden treffen“ untergebracht werden sollte. Es sei bewusst eine großflächige, nicht zu abstrakte Gestaltung gewählt worden.

Zum Brezelfest fertig geworden

Den Speyer-Bezug markiert auch die Silhouette der Domstadt am Rand des Kunstwerks. „Es war eine schöne Projektumsetzung und eine angenehme Arbeitsatmosphäre“, so Schneider, der mit Leon Jan Schilling einen Tag lang tätig war. Er ist froh, zum Brezelfest fertig geworden zu sein. So habe die SAS inklusive der früher teils für illegale Aufschriften missbrauchten Wand ein gutes Bild abgegeben.

Dem Projekt hat laut Schneider auch die Stadt zugestimmt, der das Gebäude gehört. Sie überlässt es dem SAS-Team für ihren Einsatz gegen Obdachlosigkeit. SAS-Leiter Stefan Wagner lobt die jungen Graffiti-Künstler: „Toll, was ihr da hingezaubert habt.“ Wandkunst ist eine 2023 gegründete Firma zweier junger Männer, die in Speyer schon Spuren hinterlassen hat. Schneider (18), im „Hauptberuf“ noch Schüler, führt legale Sprühaktionen beim Kleingartenverein, bei der Tanzschule Thiele und an der Woogbachbrücke als Referenzen an.