Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Sozialen Anlaufstelle (SAS) auf dem Speyerer Festplatz ist Nino Köllmer mit Abstand der Jüngste. Seit mittlerweile neun Monaten engagiert sich der 13-Jährige zweimal die Woche in der Einrichtung – in seiner Freizeit und vor der Schule. Ein besonderes Ereignis hat das ausgelöst.

Nino Köllmer macht auch vor niedrigen Temperaturen nicht Halt. Bei nahezu jedem Wetter geht der 13-jährige Speyerer, der seit dieser Woche die achte Klasse des Gymnasiums am Kaiserdom