Auch in diesem Jahr ging der Abi-Preis für Bildende Kunst des Kunstvereins Speyer an eine Schülerin des Gymnasium am Kaiserdom. Im Beisein der Fachlehrerin Sonja Hermann überreichte der Vorsitzende des Kunstvereins Speyer Klaus Fresenius der Abiturientin Sophie Spinnler-Teles den Preis, bestehend aus einer fünfjährigen Mitgliedschaft im Kunstverein sowie einem Warengutschein der Firma Boesner Kunstbedarf in Mutterstadt im Wert von 200 Euro.

Außerdem werden Arbeiten der Preisträgerin im Zusammenhang einer regulären Ausstellung im Foyer des Kunstvereins im Kulturhof Flachsgasse gezeigt.