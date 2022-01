Noch sind es nur wenige Minuten, doch die Tage in Speyer werden wieder länger: Laut Wolfgang Lähne, studierter Klimageograf und Mitarbeiter bei Klima-Palatina in Maikammer, geht die Sonne in Speyer seit Jahresbeginn pünktlich um 8.21 Uhr auf. „Der Sonnenuntergang verschiebt sich aber immer weiter nach hinten“, so der Experte. Am Neujahrstag war er noch um 16.38 Uhr, am gestrigen Dienstag schon um 16.41 Uhr. In den nächsten Tagen wird dann auch die Sonne immer früher aufgehen, erklärt Lähne. Sonnenauf- und -untergang entwickelten sich nämlich nicht parallel. So liege der früheste Sonnenuntergang datumsmäßig um den 15. Dezember – also schon vor der bekannten Wintersonnenwende am 21. Dezember. Der späteste Sonnenaufgang werde dagegen zwischen Weihnachten und Neujahr verzeichnet. „Das ist ein interessantes Phänomen“, sagt der Römerberger.