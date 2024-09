Motorenwart beim Flugsportverein, Schiedsrichter, Fußball-Jugendtrainer – Soner Elci engagiert sich an vielen Stellen ehrenamtlich. Was ihn antreibt und was die Schwierigkeiten sind, berichtet der 37-Jährige im Gespräch mit Narin Ugrasaner.

Herr Elci, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt beim Flugsportverein?

Die Aufgaben sind sehr unterschiedlich. Kurz gesagt: Es sind die Tätigkeiten, die gemacht