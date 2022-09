Die Sondernutzungssatzung der Stadt legt fest, was im öffentlichen Raum zu welchen Konditionen aufgestellt werden darf – vom Bistrotisch bis zum Wahlplakat. Eine geplante Reform verzögert sich nun.

Die SPD-Fraktion verwies in einer Stadtratsanfrage auf das Ziel aus dem Juni 2021, bis Herbst 2021 dem Stadtrat eine aktualisierte Fassung vorzulegen beziehungsweise die damit befasste Arbeitsgruppe einzuberufen. Unter anderem sollte es um veränderte Regeln für Wahlwerbung gehen. Termin und Entwurf stünden noch aus, so die SPD. An Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) gerichtet, fragte sie: „Wie gedenkt die Dezernentin weiter zu verfahren?“

Münch-Weinmann erklärte, sie habe noch nicht zu einer Sitzung eingeladen, weil bis heute keine Stellungnahmen der Fraktionen dazu eingereicht worden seien, was aus deren Sicht geändert werden sollte. Deshalb werde sie jetzt die im Stadtrat vertretenen Gruppen anschreiben und um Vorschläge bitten. Danach werde sie ein Treffen ansetzen. Ziel jetzt: „nach den Herbstferien“ – 2022.