Von den Beziehungen neben den Ehen aus Staatsraison berichtet die Sonderführung „Zwischen Affäre und wahrer Liebe“ am Sonntag, 13. November, um 14 Uhr passend zum Themenjahr der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg „Liebe, Lust, Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“. Schauspielerin Adele gibt einen Einblick in Schwetzinger Liebschaften und Affären. Der Rundgang führt durch die kurfürstlichen Gemächer und Unterkünfte der Dienerschaft.

Für die Kostümführung im Schwetzinger Schloss ist eine Anmeldung unter 06221 658880, service@schloss-schwetzingen.de notwenig. Infos unter www.schloss-schwetzingen.de oder www.schloesser-und-gaerten.de.