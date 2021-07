Passend zum Themenjahr 2021 der Staatlichen Schlösser und Gärten „Exotik – Faszination & Fantasie“ schauen die Gäste einem der bedeutendsten Philosophen der Aufklärung über die Schulter: dem französischen Schriftsteller Voltaire. Mehrmals ist er in der Sommerresidenz von Kurfürst Carl Theodor zu Gast und genießt alle Vergnügungen seines glanzvollen Hofes. Bei der Sonderführung „Mon ami Voltaire“ am 11. Juli um 14.30 Uhr mit Voltaires Sekretär Cosimo Alessandro Collini erfahren die Gäste Details zur Freundschaft des Fürsten und des Aufklärers. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 062 21 6 58 88-0 ist erforderlich. Es war eine Freundschaft zwischen Aufklärung und Exotik: Der Philosoph und Schriftsteller Voltaire lebte in Frankreich gefährlich. In seinen Werken kritisierte er aktuelle Themen wie die (Kolonial-)Politik oder das Christentum. In Kurfürst Carl Theodor fand er einen Freund im Geiste. Die Führung „Mon ami Voltaire“ am Sonntag beleuchtet die Freundschaft der beiden Männer, ausgewählte Werke Voltaires wie die Tragödie „Le Fanatisme ou Mahomet le prophète“ von 1742 und das Interesse an der Exotik ferner Länder am kurfürstlichen Hof. Referentin ist Angela Wende oder Christiane Berger-Waldenegg. Weitere Infos unter www.schloss-schwetzingen.de oder

www.schloesser-und-gaerten.de.