Ist die Polizei machtlos gegen die Masse an Kleinkriminalität? In Speyer nicht – zumindest wenn sie solch aufmerksame Helfer hat wie bei einem Fall aus dieser Woche.

Von Patrick Seiler

Der Verdacht am Dienstag war eindeutig: Zwei T-Shirts fehlten bei Bö Fashion in der Auestraße, und ein Grüppchen von zwei jungen Frauen und einem jungen Mann wurde angehalten. Der Mann entkam jedoch. Und bei den Frauen konnte weder das Personal noch die Polizei das Diebesgut finden. Sie zeigten sich kooperativ, ließen sogar ihr Auto durchsuchen und fuhren dann friedlich davon.

Das Bö-Team blieb dennoch misstrauisch und schickte eine Mitarbeiterin im Auto hinterher. Und siehe da: Nicht weit entfernt im Gewerbegebiet ließen die Frauen am Straßenrand den Geflüchteten einsteigen. Ihr Jagdinstinkt war damit geweckt. Sie setzten die Verfolgung fort. Die Polizei wurde parallel verständigt, nahm die Fährte auf – und stoppte das Trio mit Hilfe der Dürkheimer Kollegen in der Kurstadt. Mit an Bord: die beiden unbezahlten T-Shirts aus Speyer.

Polizei rät zu Vorsicht

„Das war echt engagiert“, lobte Firmenchef Peter Bödeker, der die Verfolgung am Telefon koordinierte. Er meinte „seine“ Leute, aber auch die Polizei: „Zusammen ist man stärker.“ Zum Normalfall werden dürften solche Speyerer Sondereinsätze jedoch eher nicht: Der Einsatz sei „außergewöhnlich“ gewesen, ordnet Nina Reuter, Sprecherin der Polizeiinspektion, ein. Sie spielt auf die Kooperation mit den Bö-Leuten und mit den Bad Dürkheimer Kollegen an. Bei Verfolgungen auf eigene Faust rät sie, vorsichtig zu bleiben. Ob diese ratsam seien, hänge von der Situation ab. Vor allem wenn die Täter bewaffnet sein könnten, sollte eher davon abgesehen werden.