Wer nicht im Urlaub ist, hat kommende Woche die einmalige Möglichkeit, mit der RHEINPFALZ auf „Sommertour“ zu gehen: Die DHL Gruppe lädt am Freitag, 26. Juli, zu einem kostenlosen Besuch in ihrem Speyerer Paketzentrum ein. Die Logistik dort ist beeindruckend.

Das Paketzentrum in der Göteborger Straße ist vor gut 30 Jahren entstanden und seither mehrfach vergrößert worden. Die Post hat Millionen hineingesteckt, weil es die Sache wert ist: Jedes der 38 im Bundesgebiet verteilten Zentren ist Umschlagpunkt für Millionen Sendungen aus Deutschland und der Welt. Allein das Speyerer Zentrum durchlaufen innerhalb von 24 Stunden ungefähr 500.000 Pakete. Vieles ist automatisiert, vieles übernehmen die rund 700 Mitarbeiter. Wie dabei auf den 129.000 Quadratmetern die Rädchen ineinandergreifen, ist beeindruckend zu sehen.

Nicht nur für Technik-Freunde ist die RHEINPFALZ-Sommertour deshalb eine tolle Gelegenheit: Ins Paketzentrum kommen normale Besucher sonst nicht hinein. Auch bei dem Besuch mit DHL-Begleitung gelten Sicherheitsauflagen, die zu Beginn des eineinhalbstündigen Termins erklärt werden. Darüber hinaus muss eine Mindestteilnehmeranzahl beachtet werden: Maximal 24 Leserinnen und Leser können mitmachen, damit die Abläufe nicht gestört werden.

Beeindruckende Zahlen

„9,5 Kilometer Fließband haben wir hier, und die Pakete bewegen sich mit zwei Metern pro Sekunde darauf“, so der langjährige Standortleiter Rudi Herz. Keine Sorge: Bei der Sommertour-Führung wird nicht jedes Band einzeln abmarschiert, aber es gibt Einblicke in die verschiedenen Bereiche. Die Grundaufgabe des Zentrums besteht darin, die überwiegend per Lastwagen angelieferten Sendungen zu sortieren und für die Beförderung zur nächsten Zustellbasis oder zu den Haushalten sowie Geschäftskunden in der Region vorzubereiten.

Dazu kommen Sonderaufgaben, die es nicht in allen Paketzentren gibt. In Speyer sind das etwa die Abwicklung der Feldpost für die Bundeswehr, aber auch die Partnerschaft mit dem Zoll, der für den Austausch mit einigen südeuropäischen Ländern in der Göteborger Straße angesiedelt ist. All diese Zusammenhänge erklärt DHL bei der exklusiven Führung. Laut Firmensprecher Heinz-Jürgen Thomeczek sind die Dimensionen bundesweit noch imposanter: „Insgesamt werden durch DHL 6,3 Millionen Pakete in Deutschland umgeschlagen, transportiert und zugestellt.“

Anmeldung

An der RHEINPFALZ-Sommertour können 24 Personen teilnehmen. Pro Anmeldung sind maximal zwei Personen möglich. Teilnehmen dürfen die 24 Interessenten, die sich ab Donnerstag, 18. Juli, 8 Uhr, als Erste unter E-Mail redspe@rheinpfalz.de anmelden. Bitte alle Namen und eine Telefonnummer angeben. Diesen Teilnehmern wird die Redaktion ihre Plätze noch am selben Tag per E-Mail bestätigen. Sie treffen sich dann am Freitag, 26. Juli, 11 Uhr, in der Göteborger Straße 5 in Speyer. Die Sommertour dauert circa 90 Minuten. An- und Abreise in eigener Verantwortung. Parkplätze stehen vor Ort zur Verfügung.