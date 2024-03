Kalendarisch beginnt der Frühling am 20. März. In Speyer ist er am Sonntag eingezogen auf gut 1000 kleinen Füßen. Den Sommertagszug durch die Innenstadt verfolgten ein Vielfaches an Zuschauern. Im Mittelpunkt stand ein sechs Meter hoher Riese. Die Polizei-Bilanz trotz Trubel: „Überragend ruhig.“

Seit vergangenem Jahr steht der Schneemann, gefüllt mit Strohballen und bezogen mit weißem Stoff, am Ende des Zuges. So können alle teilnehmenden Kinder ihn in die große „Manege“ auf der Klipfelsau einziehen sehen. Zunächst jedoch wird er am Altpörtel bewundert, sicher platziert auf einer Pritsche, die von Kutscher Fritz Hermann und seinen beiden Schwarzwäldern gezogen wird.

Davor haben sich 19 Zugnummern aneinandergereiht. Die Immergrün-Strohpuppen und die Schilderträger werden von Gruppen aus Kindertagesstätten und Grundschulen ergänzt. Organisiert wurde das große Ereignis zum Frühlingsbeginn vom Verkehrsverein Speyer. Seit 1946 kümmert dieser sich um die Tradition. Bei Esther Wedekind-Razvi laufen die Fäden seit einigen Jahren zusammen.

Wochen zuvor haben die Kinder in den Speyerer Einrichtungen bereits gebastelt. Die Salierschüler haben sich den Grüffelo als Begleitung ausgesucht. Auch wenn die braunen Müllsäcke, die die Kinder dafür anziehen sollten, für einige gewöhnungsbedürftig sind: Die Begeisterung über das Mitmachen überwiegt. „Es ist cool, dass wir mitlaufen“, sagt Nike. Die Siebenjährige ist froh, dass der Frühling endlich kommt. „Dann kann ich in den Pool“, fiebert sie schon auf das erste Planschen im Wasser hin.

Philipp (5) hat in der Flohkiste einen Fliegenpilzhut gebastelt. Seine Schwester Marlena (8) begleitet ihn. Den Winter mag sie nicht. „Weil es kalt ist“, erklärt sie. Im Frühling mag das Mädchen endlich wieder Blumen pflücken.

Zu den Klängen des Fanfarenzugs Rot-Weiß Speyer und begleitet von der Blaskapelle Schwegenheim setzt sich der Sommertagszug schließlich in Bewegung. Nicht nur die kleinen Aktiven selbst, sondern auch die Umstehenden zeigen sich textsicher bei den Liedklassikern „Ri, Ra, Ro“ oder „Winter ade“. Über die Maximilianstraße führt der Umzug in Richtung Domplatz, am Historischen Museum vorbei bis zur Klipfelsau.

Ein letzter Gruß

Mehrere Tausend Zuschauer formieren sich um einen abgesperrten Bereich, der den Mitwirkenden vorbehalten ist. Neben dem Technischen Hilfswerk ist auch die Feuerwehr vor Ort. Feuerwehrmann Lars Mülberger wird den Schneemann anzünden. Davor darf er sich gemeinsam mit den Umstehenden noch am Nachwuchs des TSV Speyer freuen. Mit einem letzten tanzenden Gruß verabschiedet dieser den Winter. Die Kinder der Domsingschule schicken frühlingsfrische Melodien hinterher.

Kurz vor halb vier am Nachmittag wird die Fackel ans Schneemann-Kleid gelegt. Gut 20 Minuten später ist von dem weißen Riesen nur noch sein Metallgerüst übrig. Die Verantwortlichen sind zufrieden. „Keine Zwischenfälle, alles entspannt“, sagt das THW auf Nachfrage. Auch der Sanitätsdienst ist von Einsätzen verschont geblieben.

Dass es keine Sommertagszüge in vergleichbarer Dimension im näheren Umland gibt, will Wedekind-Razvi zwar nicht zu behaupten. Eines aber weiß die Organisatorin genau: „Unser Schneemann ist definitiv der größte.“

Der Nachwuchs hat als Erinnerung noch die bunten Sommertagsstecken. Die Brezel, die die Spitze zierte, hat den Nachmittag dahingegen meistens nicht überlebt.