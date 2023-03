Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Auch in einer Woche mit Schneeregen lässt der Verkehrsverein Speyer keinen Zweifel daran: Der Frühling steht vor der Tür. Deshalb soll der von ihm veranstaltete Sommertagszug am 19. März zur Großveranstaltung werden. Ein für viele Stammgäste unverzichtbares Accessoire dafür ist schon in dieser Woche zu haben.

Jung und Alt ziehen durch Speyer, um den Winter aus ihrer Stadt zu treiben, und in alter Tradition verbrennt zum Schluss auf der Klipfelsau ein überdimensionaler Schneemann