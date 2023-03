Bis zu 5000 Teilnehmer werden nach Schätzung von Veranstalter Verkehrsvereins zum Sommertagsumzug am Sonntag, 19. März, erwartet. Die Stadt kündigt deshalb für die Zeit von etwa 13.30 bis 16 Uhr Maßnahmen zur Verkehrslenkung an.

Gegen 14 Uhr stellt sich der Umzug auf der Maximilianstraße zwischen dem Altpörtel und der Kreuzung Heydenreichstraße/Wormser Straße auf. Um 14.30 Uhr laufen die Teilnehmer des Umzugs über die Maximilianstraße, Domplatz, Klipfelsau, Schillerweg, Rheinallee bis zur Domwiese. „Aufgrund der dadurch erforderlichen Straßensperrungen werden die Linienbusse der Linien 564 und 565 im Zeitraum von 13.30 bis 16 Uhr umgeleitet“, teilt die Verwaltung mit.

Die Bushaltestelle am Domplatz vor dem Historischen Museum könne zwischen 14.30 und 15.30 Uhr nicht angefahren werden. „Die öffentlichen Verkehrsträger werden an den Haltestellen entsprechende Hinweise zu Ersatzhaltestellen anbringen“, so die Mitteilung. Herausfordernd könnte in der Umzugsphase auch die Parkplatzsuche werden. Die Stadt verweist dabei auf das Parkleitsystem, das zu den Besucherparkplätzen führe: Es stünden die Flächen am Festplatz, Naturfreundehaus, Technik-Museum, Dom und Bademaxx zur Verfügung. Schwerbehinderte mit entsprechendem Parkausweis könnten die näher an der Umzugsstrecke liegenden Parkplätze am Dom, an der Rheinallee und Großen Pfaffengasse nutzen.

Abschluss des Sommertagszugs ist auf der Klipfelsau, wo ein überdimensionaler Schneemann verbrannt wird. Klassische Sommertagsstecken können vorab beim Wochenmarkt am Freitag (Berliner Platz) und Samstag (Königsplatz) erworben werden.