Wenn beim Sommertagsumzug am kommenden Sonntag die kalte Jahreszeit verabschiedet wird, muss der Verkehr nach Angaben der Stadt umgelenkt werden. Demnach stellt sich der Umzug am Sonntag um 14 Uhr auf der Maximilianstraße zwischen Altpörtel und Heydenreichstraße sowie Wormser Straße auf. Eine halbe Stunde später geht es los: Die Umzugteilnehmer laufen über die „Maxi“, Domplatz, Klipfelsau, Schillerweg und Rheinallee bis zur Domwiese. Da währenddessen die Straßen gesperrt werden müssten, werde die Buslinie 561 zwischen 13.30 und 16 Uhr umgeleitet. Die Haltestellen am Domplatz könne zwischen 14.30 und 15.30 Uhr nicht angefahren werden. „Die öffentlichen Verkehrsträger werden an den Haltestellen entsprechende Hinweise zu Ersatzhaltestellen anbringen“, heißt es aus der Verwaltung. Besucherparkplätze stünden auf dem Festplatz, am Naturfreundehaus, am Technik-Museum, am Dom und am Bademaxx zur Verfügung.