Zweimal in Serie ist der Sommertagsumzug in Speyer coronabedingt abgesagt worden. 2022 soll er wieder stattfinden; wenn möglich am 27. März. An dem seit 1946 regelmäßig ausgerichteten Umzug, bei dem am vierten Fastensonntag der Winter vertrieben wird, nahmen zuletzt rund 1000 Kinder aus Kitas und Grundschulen aus Speyer und Umgebung teil. Ein Höhepunkt ist das Verbrennen eines großen Schneemannes zum Abschluss des Sommertagsumzuges auf der Klipfelsau im Unteren Domgarten. „In den nächsten Tagen“ will sich der Verkehrsverein Speyer, der die Veranstaltung organisiert, laut Geschäftsführer Claus Rehberger mit der Stadtverwaltung abstimmen, ob der Umzug 2022 am geplanten Termin stattfinden kann oder ob dieser verschoben wird. Hier ist laut RHEINPFALZ-Informationen ein Termin im Mai ins Auge gefasst. Der Verkehrsverein will sich Anfang März erklären.