Die Ausrichtung des Sommertagszugs 2024 ist gesichert. Der veranstaltende Verkehrsverein hat die Kooperationspartner an Bord, die er für die Großveranstaltung mit knapp 1000 Teilnehmern und 5000 erwarteten Besuchern benötigt. „Zeit, Ablauf und Ort bleiben gleich“, so Organisatorin Esther Wedekind-Razvi mit Bezug auf die Vorjahre. Der Zug setzt sich am Sonntag, 10. März, 14.30 Uhr, am Altpörtel in Bewegung. Ziel ist die Klipfelsau, wo die Winterverbrennung auf dem Programm steht.

Dabei sind neben Speyerer Grundschulen und zwei Kitas unter anderem Musiker vom Fanfarenzug Rot-Weiß, von der Domsingschule und vom Musikverein Schwegenheim, der ab 14 Uhr zu einem Standkonzert aufspielt. Für den überdimensionalen Schneemann, der am Ende des Zuges von Pferden gezogen wird, zeichnet der städtische Baubetriebshof verantwortlich. Sommertagsstecken werden an je zwei Freitagen und Samstagen vor dem Zug jeweils auf den Wochenmärkten auf dem Berliner Platz und auf dem Königsplatz verkauft. Wedekind-Razvi sucht noch einige Schilder- und Strohpuppen-Träger, die sich unter Telefon 06232 70271 anmelden können.