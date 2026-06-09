Der Boxer-Klub Speyer lädt am Samstag zu seinem Sommernachtsfest in Speyer-Ost ein. Der Verein möchte dabei auch Einblicke in seine Arbeit geben.

Der Boxer-Klub Speyer veranstaltet am Samstag, 13. Juni, ein Sommernachtsfest und lädt dazu interessierte Besucher auf sein Vereinsgelände ein. Beginn der Veranstaltung ist nach Angaben des Vereins um 15 Uhr auf dem Vereinsgelände der Hundeliebhaber im Mäuseweg 10a in Speyer-Ost. Der traditionsreiche Verein, der bereits im Jahr 1953 in Speyer gegründet worden ist, möchte sich bei dieser Gelegenheit zugleich auch der interessierten Öffentlichkeit etwas näher vorstellen. Nach eigenen Angaben zählt der Klub derzeit rund 40 aktive Mitglieder. Geführt wird der Verein aktuell von dem Vorsitzenden Jens Sinn sowie seiner Stellvertreterin Susanne Baumgärtner, wie Pressesprecher Michael Heberger mitteilt.