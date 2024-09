Der Sommer geht mit hohen Temperaturen auf die Zielgerade. Das hat Auswirkungen an weiterführenden Schulen in Speyer. Die Gymnasien haben sich nach eigener Mitteilung darauf geeinigt, am Montag, 2. September, nur sogenannte Kurzstunden abzuhalten. Diese umfassen in der Regel nur 35 statt 45 Minuten, sodass die sechste Stunde schon um kurz nach 12 Uhr statt erst um 13 Uhr endet. Der Großteil der Schüler kann dann zu Hause oder im Freibad abkühlen, bevor die Nachmittagshitze einsetzt.