Die „Hitzefrei-Basis“ ist eine Anlaufstelle auf dem Gelände des Fifty’s mit Strandstühlen, Hängematten, Wasserrutschen, Spiel- und Sportmöglichkeiten, alkoholfreien Cocktails und Musik. Montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr können Jugendliche im Alter von elf bis 16 Jahren ohne Anmeldung das „Hitzefrei“-Angebot der Jugendförderung hinter dem Gelände der Walderholung während der Sommerferien kostenlos nutzen.

„Einfach, um die Ferien zu genießen und in entspannter Atmosphäre abzuschalten“, sagt Tina Schäfer, Sozialpädagogin der Jugendförderung über die Möglichkeit, vor Ort zu relaxen. „Mir persönlich war wichtig, dass es ein offenes Angebot für Jugendliche ist.“ Die Idee: ohne Anmeldung vorbeikommen, sich treffen und den Platz hinter der Walderholung als „Urlaubsparadies“ nutzen.

Wer möchte, kann sich zudem montags für Ausflüge und Aktionen der laufenden Woche direkt vor Ort anmelden. 250 bis 300 Teilnehmerplätze stünden pro Woche zur Verfügung, für vier bis fünf Aktionen am Tag, die teilweise auch parallel laufen. Betreut werden die Jugendlichen von sieben Betreuern pro Woche. Dabei richte sich das Programm, im Gegensatz zum Ferienprogramm der Walderholung, an Jugendliche mit Wohn- oder Schulort Speyer.

In der ersten Woche habe „Hitzefrei“ 80 Teilnehmer für Ausflüge angezogen – und das Interesse steige, so Schäfer über das Programm im zweiten Jahr. In der Folgewoche seien mehrere Ausflüge ausgebucht gewesen. „Wir versuchen, die Aktionen mehrmals anzubieten, sodass jeder mal die Chance hat, teilzunehmen.“ Da einige Angebote in der vergangenen Woche auf so große Resonanz gestoßen seien, mussten die Teilnehmer sogar ausgelost werden. Besonders beliebt in der zweiten Woche: Stand-Up-Paddling im Altrhein in Kooperation mit Julian Gottwald von Trittbrett – Trend & Sport, die Übernachtung im Fifty’s mit Kino sowie ein Ausflug zum Reptilium in Landau zur Zoonacht – wo gerade zu dieser Zeit Schlangen gefüttert wurden. „Für den Ausflug ins Reptilium gab es so viele Interessenten, dass wir spontan aufgestockt haben und es ermöglichen konnten, noch weitere Jugendliche mitzunehmen“, so Schäfer.

Bei Abmeldungen oder freien Plätzen könnten auch immer mal nachträglich Anmeldungen angenommen werden, das klappe ganz gut, sagt die Sozialpädagogin. Besonders freut sie auch die Zusammenarbeit mit Speyerer Vereinen. „Es gibt so viele Vereine und Partner, die uns seit Jahren unterstützen und den Jugendlichen die Aktionen ermöglichen.“

In der laufenden Woche stehen zum Beispiel an: Megawasserspaß mit der Feuerwehr, Angeln mit dem Sportfischerverein Petri Heil, Klettern im Abenteuerpark Kandel, Stand-Up-Paddling und Kanu fahren, Videos gestalten mit RLP Medien, Streetdance mit der Monkey Dance Company, Fußballtraining beim FC 09 und Kegeln beim AV 03. Zum Abschluss der Ferien wird ein gemeinsames Barbecue veranstaltet. Und in den kommenden Wochen stehen unter anderem ein Rundflug über Speyer mit dem Flugsportverein, Segeln mit dem Segelclub, ein dreitägiger DJ-Workshop, Radtouren, Bogenschießen und Kochkurse für Anfänger an.

Noch Fragen?

Das „Hitzefrei“-Programm findet sich unter www.jufö.de; Anmeldungen montags im Fifty’s (die „Hitzefrei-Basis“ ist montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr besetzt). Für die Teilnahme an Aktionen ist eine Einverständniserklärung notwendig (online zum Download verfügbar); weitere Einverständniserklärungen für bestimmte Aktionen. „Hitzefrei“-Nummer: 0179 3284969.