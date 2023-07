Kinder und Jugendliche haben auch in diesem Jahr die Möglichkeit, am Ferienprogramm „Hitzefrei“ der Speyerer Jugendförderung teilzunehmen. Vom 24. Juli bis 18. August können sich Schüler der fünften bis zehnten Klasse dabei austoben. Das weitere Ferienprogramm in der Walderholung ist hingegen ausgebucht.Auf dem Gelände des „Fifty’s“ am Ersten Richtweg 6 (früheres Sportgelände Schwarz-Weiß) ist jedes Kind, das in Speyer wohnt oder zur Schule geht, willkommen, betont die Stadtverwaltung. Aktivitäten wie Bogenschießen, Angeln, Wasserspaß mit der Feuerwehr, Stand-up-Paddeln oder Fußballtraining können separat gebucht werden. Anmelden kann man sich immer montags ab 20 Uhr für die Termine der Folgewoche – online auf der Seite www.jufö.de. Seit Montag, 17. Juli, läuft die erste Anmeldephase.

Beim Anmeldeverfahren für „Hitzefrei“ ist laut Stadt darauf Wert gelegt worden, dass Interessierte ab elf Jahren sich relativ kurzfristig für eine Tagesaktion entscheiden können. Bei bestimmten Programmpunkten sei allerdings eine Einverständniserklärung im „Fifty’s“ abzugeben. Nach Angaben der Stadtverwaltung stehen im Durchschnitt wöchentlich um die 300 Plätze für die buchbaren Programmaktionen zur Verfügung.

Für Kinder und Jugendliche gibt es zusätzlich die Möglichkeit, montags bis freitags von 12 Uhr bis 18 Uhr kostenfrei ohne Anmeldung im „Fifty’s“ vorbeizukommen, ohne an einem Programm teilzunehmen. Wie in den Vorjahren als festes Programm organisiert ist hingegen die Betreuung in der Walderholung für die Kinder im Grundschulalter. Hier war die Nachfrage laut Stadt größer als das Platzangebot, sodass eine Warteliste eingerichtet wurde. Die Stadt informiert auch hierzu unter www.jufö.de.