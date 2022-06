„Jede Menge Action und genügend Platz zum Chillen und Relaxen“ verspricht die Speyerer Jugendförderung (Jufö) für das Sommerferienprogramm „Hitzefrei“ im Fifty’s. Kinder und Jugendliche aus den fünften bis zehnten Klassen, die in Speyer wohnen oder in der Domstadt zur Schule gehen, können daran teilnehmen. Geplant sind laut einer Pressemitteilung der Stadt unter anderem der „Mega-Wasserspaß“ mit der Feuerwehr, Stand-Up-Paddling auf dem Altrhein, Fußballtraining, Angeln, Bogenschießen und mehr. Das gesamte Programm ist ab Freitag, 1. Juli, unter www.jufö.de verfügbar. Anmeldungen sind dann direkt vor Ort im Fifty’s, Erster Richtweg 6 (hinter der Walderholung), immer montags ab 12 Uhr für die Folgewoche möglich. Eine generelle Einverständniserklärung der Eltern ist für die Teilnahme nötig. Ohne Voranmeldung können Jugendliche in den Ferien täglich von 14 bis 18 Uhr ins Fifty’s kommen.