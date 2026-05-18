Die Jugendförderung der Stadt Speyer bietet in den ersten vier Wochen der Sommerferien eine Ganztagesbetreuung an Werktagen in der Walderholung an. Von Montag, 29. Juni, bis Freitag, 24. Juli, können in Speyer wohnhafte Grundschulkinder von 8 bis 16 Uhr spielen, basteln und sich bei Aktionen austoben, heißt es in der Ankündigung. Demnach können die Kinder mit Ideen, Gesprächen und spielerischen Impulsen entdecken, wie sie die Zukunft positiv mitgestalten können. Außerdem wird täglich ein Mittagessen angeboten.

Ab Mittwoch, 27. Mai, 20 Uhr, ist eine Anmeldung für das Sommerferienprogramm unter www.jufö.de möglich. Dort gibt es auch weitere Infos.