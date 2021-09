Tessa Dietrich (14, Biker Club Speyer) ist deutsche Meisterin im Target Sprint. Bei den Titelkämpfen in Clausthal-Zellerfeld siegte sie in der Schülerklasse ohne Fehler am Schießstand. Zweite Plätze kamen mit ihren Mitstreitern aus Steinwenden in der Mixed- und der Single-Mixed-Staffel dazu.