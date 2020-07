Auch am Speyerer Dom wird dieser Sommer Corona-bedingt anders aussehen als gewohnt. Die kirchlichen Feste werden dennoch gefeiert – allen voran Mariä Himmelfahrt am 15. August, für Kathedrale und Bistum ein besonderes Datum.

Am 15. August wird das Patrozinium und Hauptwallfahrtsfest des Doms gefeiert. Um 10 Uhr zelebriert Bischof Karl-Heinz Wiesemann ein Pontifikalamt und um 16.30 Uhr eine Pontifikalvesper. Um 20.30 Uhr findet nach Mitteilung des Bistums eine Marienfeier statt, bei der Diakon Paul Nowicki predigt. Daran schließt sich eine Lichterfeier ohne Prozession, aber in Form einer besonders gestalteten Andacht an. Anmeldungen für alle Gottesdienste nimmt das Pfarramt Pax Christi telefonisch unter 06232 102140 oder per E-Mail an pfarramt.speyer@bistum-speyer.de entgegen. Das Pontifikalamt wird live auf den Webseiten und Social-Media-Präsenzen von Dom und Bistum übertragen.

Im August werden zudem unter anderem zwei weitere Gedenktage von heiligen Frauen gefeiert: der Tag der heiligen Afra am 7. August und Edith Stein am 9. August.

Wie das Bistum weiterhin mitteilt, werden die Gottesdienste nach der Corona-bedingten Zwangspause wieder musikalisch gestaltet. Kleine Sängergruppen des Domchors, des Mädchenchors und der Domsingknaben bereichern die sonntäglichen Kapitelsämter. Auch die sonntäglichen Abendmessen werden laut Bistum mit kleinen Dommusik-Gruppen gestaltet, da kein Gemeindegesang gestattet ist.

Führungen und Besichtigungen im Dom

Öffentliche Führungen im Dom für Einzelbesucher oder Paare finden in der Regel samstags um 11 und 14 Uhr statt. Gruppen können vorab eine Führung buchen. Für Erwachsene und für Kinder, die den Dom spontan besuchen, gibt es Hörtouren mit dem Audioguide. Sowohl die elektronischen Gruppenführungssysteme als auch die Audioguides werden nach Mitteilung des Bistums sorgfältig desinfiziert. Jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag ist der Dom-Besucherdienst, wie berichtet, für Gespräche oder besondere Anliegen vor Ort.

Turm und Kaisersaal bleiben nach Angaben des Bistums bis auf Weiteres ausschließlich an den Wochenenden für Besucher zugänglich. Beim Turmaufstieg kann es zudem zu Wartezeiten kommen. Das Bistum weist darauf hin, dass Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand überall im Dom, im Turm und im Kaisersaal Pflicht sind.