Solfrid Koanda vom deutschen Meister AV 03 Speyer ist Olympiasiegerin. Bei den Spielen in Paris gewann die Norwegerin am Samstagabend den Titel in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm. Mit mehreren olympischen Rekorden setze sie sich souverän mit 275 Zweikampfkilo vor Sara Ahmed aus Ägypten und der Ecuadorianerin Neisi Dajomes durch.

Nach dem Reißen lag Koanda mit 121 kg noch knapp auf Platz zwei. Im Stoßen fügte sie 145 hinzu. Damit ging die Goldmedaille erstmals an eine Skandinavierin.