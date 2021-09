Kalendarisch hat gerade der Herbst angefangen, im Lokal „Sohnls Zweitwohnsitz“ wird am Samstag passend dazu das Herbstfest mit dem Gesangs- und Musiklehrer Wolfram Blank gefeiert.

Getreu dem Motto „Musik trifft Wein und italienische Küche“ soll ab 15 Uhr die Party in der Bar in der Tullastraße 1 steigen. Blank sorgt mit seinen Schülern dabei für die passende Musik, die italienischen Speisen kommen von der direkt angrenzenden Pizzeria La Fontana, für die Getränke sorgt das Zweitwohnsitz-Team um die Inhaber Linda und Maciek Sohn.

Das Ehepaar hat die frühere „Stars Bar“ am 1. August übernommen und mit neuem Konzept wiedereröffnet. „Als mich der Vorbesitzer und -Betreiber angesprochen hatte, war es so eine Schnapsidee, von der mich auch mein Mann nicht abbringen konnte“, erzählt die 39-Jährige. Schnell wurde einiges verändert, das Barkonzept mit Darttafeln und Spielautomaten soll künftig noch weiter gefasst werden, betont die Inhaberin.

Name ist Programm

Der Name der Bar soll nicht nur ausdrücken, dass die Sohns diese nun selbst als ihren Zweitwohnsitz sehen, vielmehr solle er das auch für viele Speyerer (wieder) werden, sagt die Gastronomin. Geöffnet ist laut Sohn an normalen Tagen jeweils ab 17 Uhr, unter der Woche bis 23 Uhr, am Wochenende bis 2 Uhr in der Früh.