Stadtgeschichte(n): Seit Jahrhunderten kommen Kaiser, Könige, Prinzen und andere hohe Adelige nach Speyer. Zuletzt hat der verstorbene Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) für prominente Besuche in der Domstadt gesorgt. Nur eine bekannte Persönlichkeit war nie hier.

1920 kam Mulai Yusuf ben-Hasan von Marokko nach Speyer. Eingeladen wurde er von den französischen Besatzern. Begleitet von Offizieren, darunter vermutlich der Oberkontrolleur der besetzten Pfalz, der spätere General Adalbert Francois Alexandre de Metz, inspizierte der in zivil gekleidete Sultan eine in der Speyerer Bahnhofstraße angetretene Schützenkompanie.

Prominente Besucherinnen und Besucher gab es in Speyer aber auch schon viel früher: Jeweils mehrere Hochadlige fanden sich etwa im Mittelalter zu den über 50 Reichstagen zwischen 838 und 1570 in Speyer ein, für dessen Kaiser- und Mariendom der salische König und nachmalige Kaiser Konrad II. 1025 den Grundstein legen ließ.

Auch Zar Alexander kommt

Obwohl er mehrmals auf pfälzischem Gebiet unterwegs war, kam Napoleon nie nach Speyer. Wegen Napoleon aber geriet die Domstadt vor 200 Jahren für einen Tag in den politischen Mittelpunkt der abendländischen Welt.

Denn am 27. Juni 1815 trafen Zar Alexander von Russland, Kaiser Franz I. von Österreich und Preußens König Friedrich Wilhelm III. in Speyer zusammen. Nach den siegreich beendeten Schlachten von Waterloo und Wavre eine Woche zuvor beratschlagten sie in Speyer, wie es nach der Verbannung von Napoleon auf die Insel St. Helena weitergehen sollte.

Einer Aufzeichnung des Speyerer Heimatgeschichtlers Fritz Klotz zufolge ritt Zar Alexander an jenem 27. Juni als Erster in Speyer ein, „gegen drei Uhr nachmittags, eskortiert von Kosaken mit roten Spießen“. Der Russen-Herrscher und sein engeres Gefolge logierten im Lichtenbergerschen Haus in der Maximilianstraße 5. Dort ist heute ein Teil der Polizeiinspektion untergebracht.

Besuch im Dom

Eine Stunde später rollte laut den Aufzeichnungen der König von Preußen in Speyer ein. Die Kutsche brachte ihn zu seinem Quartier, dem Gasthaus „Zum Hirsch“ am Königsplatz, das heute ein Büro- und Wohnhaus ist. Ihm folgte wenig später der Kaiser von Österreich. Für ihn war das Anwesen Maximilianstraße 15 vorgesehen.

Wie lange sich die Herrschaften in Speyer aufhielten, ist nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass sie nach gemeinsamen Gesprächen, dem Besuch des Doms und der Krypta die Stadt am 28. Juni wieder verließen.

Kaiserin Joséphine de Beauharnais, die Gattin Napoleons, hielt sich mehrere Male und vermutlich jeweils länger als ein paar Stunden in Speyer auf. Überliefert ist ihr Aufenthalt 1805. Übernachtet haben soll sie laut den Aufzeichnungen bei dieser Gelegenheit in der einstigen Unterpräfektur, im Eckhaus Ludwigstraße/Allerheiligenstraße.

Bill Clinton kommt

Viele Staatsmänner folgten auch den Einladungen des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl nach Speyer: Am 29. März 1984 etwa kam Juvénal Habyarimana, Staatspräsident von Ruanda, zu Besuch und betrachtete sich auch den Dom. Am 9. Juni 1985 kam Zhao Ziyang, Ministerpräsident der Volksrepublik China, nach Speyer. Am 9. November 1986 folgte der französische Premierminister Jacques Chirac einer Einladung des Bundeskanzlers. Chirac war 1956 bereits als Soldat in Speyer stationiert gewesen und hatte in dieser Zeit auch den Dom aufgesucht. Die „Eiserne Lady“ Margaret Thatcher, Premierministerin des Vereinigten Königreichs, besuchte Speyer am 30. April 1989. Am 18. August desselben Jahres folgte Francesco Cossiga, italienischer Staatspräsident, einer Einladung in die Domstadt.

Doch damit war den prominenten Besuchen in der Stadt noch lange kein Ende gesetzt: Am 10. November 1990 kam Michail Gorbatschow, am 18. November 1990 George H. W. Bush. Im Juni 1991 folgte Brian Mulroney, kanadischer Premierminister, einer Einladung nach Speyer, am 15. Oktober 1993 Václav Havel, Präsident der Tschechischen Republik. Die Liste ließe sich lange fortschreiben, unter anderem mit dem US-Präsidenten Bill Clinton, Jean-Claude Juncker, König Juan Carlos und seiner Frau Sofia.

Auch Männer der Kirche kamen nach Speyer: So etwa Papst Johannes Paul II. am 4. Mai 1987 und Kurienkardinal Joseph Ratzinger, später Papst Benedict XVI., am 2. und 3. Juni 1990.