Um Ärger mit zügellosen Parzellenpächtern in den Speyerer Kleingartenanlagen vorzubeugen, verfolgt die Spitze des Kleingärtnervereins Speyer eine neue Strategie.

Der Kleingärtnerverein hat 927 Mitglieder und verfügt über 905 Kleingartenparzellen in sieben Revieren, informiert der in einer Vereinsversammlung als Präsident bestätigte Peter Weiß. „Die Nachfrage nach Parzellen ist nach wie vor sehr groß“, sagt Weiß. Vorrang hätten vermehrt Verwandte oder Angeheiratete von Pächtern, wenn diese den Kleingarten ihrer Verwandten übernehmen wollten. „Diese Interessenten sind uns schon bekannt. Wir wissen also ziemlich genau, wie sie ihre Parzelle nutzen werden“, erklärt der Präsident.

„Viele neue Pächter versprechen zwar alles, halten dann aber nicht viel. Manche nutzen ihre Parzelle ausschließlich als Freizeitgelände und bauen kein Gemüse an. Das ist nicht zulässig“, teilt Weiß mit. Bei Begehungen würden die Verstöße festgestellt und die Pächter aufgefordert, die Mängel abzustellen. In zwei Fällen seien Kleingärtner im vergangenen Jahr uneinsichtig gewesen, weshalb der Konflikt vor Gericht landete. Am Ende standen Räumungsklagen.

Druckwasser bleibt ein Problem

Weiß freut sich, dass sich Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) bei der Jahreshauptversammlung mit 120 Teilnehmern in der AV-Halle über die Arbeit des Vereins informierte. Im Juni stehe dann das „Jahresgespräch“ des Vorstands mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) an. Eines der Themen, die dabei auf den Tisch kommen sollen, ist die Druckwasserproblematik in mehreren Revieren, wenn es zu einem größeren Rheinhochwasser kommt, so wie jüngst im Juli 2021.

2021 war die Hauptversammlung Corona-bedingt ausgefallen. Deshalb haben Weiß und seine Vorstandskolleginnen ein Jahr länger amtiert als vorgesehen. Jetzt ist er nach eigener Mitteilung ebenso wie Stellvertreterin Julia Yakovleva, Schatzmeisterin Irina Völker und Schriftführerin Silke Magdolen einstimmig für zwei Jahre wiedergewählt worden. Auch die sieben Reviervorsitzenden seien in ihren Ämtern bestätigt worden.