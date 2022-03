Seit dem 2. März ist Fastenzeit und auch im Speyerer Dom können Gläubige wieder dem Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesu gedenken. Das Bistum hat eine Vielzahl von Gottesdiensten angekündigt. Höhepunkt ist natürlich ein besonderer Termin.

Die Fastenzeit beginnt in der christlichen Kirche traditionell 40 Tage vor dem Hochfest Ostern, also in diesem Jahr am 2. März. Der nächste österliche Gottesdienst im Dom findet am Sonntag, 13. März, um 18 Uhr mit der Abendmesse zum 2. Fastensonntag statt. Den Gottesdienst gestaltet der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Mit der Messe verknüpft werden soll auch ein Gedenken an die Toten der Corona-Pandemie. Die Dommusik gestaltet diesen Gottesdienst mit dem „Requiem“ von Wolfgang Amadeus Mozart.

Am 25. März, 18 Uhr, findet im Dom dann das Hochfest „Verkündigung des Herrn“ statt. Es liegt zwar in der vorösterlichen Zeit, blickt aber eher auf Weihnachten anstatt auf Ostern: Es erinnert an die Botschaft des Engels an Maria, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen wird. Das Pontifikalamt mit Vesper gestaltet an diesem Tag Weihbischof Otto Georgens, die Schola Cantorum Saliensis sorgt für den musikalischen Rahmen.

Mit dem Palmsonntag, der in diesem Jahr auf den 10. April fällt, beginnt die Karwoche. Bischof Karl-Heinz Wiesemann feiert aus diesem Anlass um 10 Uhr ein Pontifikalamt mit Palmenweihe im Dom. Pflanzengrün wird auch auf die Gräber der Kaiser und Könige im Dom gelegt. Die Dombläser und die Domsingknaben gestalten den Gottesdienst.

Zwischen Palmsonntag und Ostern findet traditionell die Chrisammesse statt. An diesem Tag werden in der Bischofskirche die für die Sakramentenspendung benötigten heiligen Öle geweiht. Die Priester der Diözese nehmen das geweihte Öl für den Gebrauch in ihrer Pfarrei mit. Bischof Wiesemann zelebriert die Chrisammesse am Montag, 11. April, um 17 Uhr. Der Mädchenchor am Dom ist auch dabei.

Die heiligen drei Tage, das „Triduum Paschale“, beginnen mit dem Gründonnerstag, 14. April. Am Morgen um 8 Uhr feiert das Domkapitel im Dom eine Trauermette, die musikalische Gestaltung übernimmt die Schola Cantorum Saliensis. Dem Abendmahlsamt um 19.30 Uhr steht Bischof Karl-Heinz Wiesemann vor. Es singen der Konzertchor des Mädchenchores und die Männerstimmen der Domsingknaben.

Am Karfreitag, 15. April, findet um 8 Uhr eine Trauermette statt. Um 10 Uhr lädt die Dompfarrei Pax Christi zu einer Kreuzwegandacht für Kinder in den Dom ein. Es singen die Nachwuchs- und Aufbauchöre des Mädchenchores und der Domsingknaben. Um 15 Uhr beginnt die Karfreitagsliturgie mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens, der die Predigt hält. Dieser Gottesdienst folgt laut Bistum einer besonders alten liturgischen Gestaltung. Musikalisch gestaltet wird er vom Domchor, dem Konzertchor des Mädchenchores und den Männerstimmen der Domsingknaben.

Überdies kann am Karfreitag in den Beichtstühlen im nördlichen Seitenschiff des Speyerer Doms zwischen 11 und 13 Uhr und ab 17 Uhr das Sakrament der Versöhnung empfangen werden. Zur stillen Besichtigung ist die Kathedrale am Karfreitag ausschließlich zwischen 13 und 14 Uhr geöffnet.

Das Hochfest der Auferstehung Jesu Christi beginnt mit der Feier der Osternacht, die am Samstag, 16. April, um 21 Uhr mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann gefeiert wird. Der Domchor, der Konzertchor des Mädchenchores und die Männerstimmen der Domsingknaben sorgen für die musikalische Gestaltung.

Am Ostersonntag, 17. April, feiert Bischof Wiesemann um 10 Uhr ein Pontifikalamt und um 16.30 Uhr eine Pontifikalvesper. Am Ostermontag, 18. April, wird um 10 Uhr Weihbischof Otto Georgens ein Pontifikalamt im Dom feiern. Die Orgel wird in allen Pontifikalämtern von Domorganist Markus Eichenlaub gespielt.

Noch Fragen?

Im Dom gilt die 3G-Regel. Die bislang bestehende Anmeldepflicht und die Erfassung der Kontaktdaten entfallen. Plätze können nicht reserviert werden.