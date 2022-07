Zu einem großen Volksfest mit zehntausenden Besuchern an sechs Tagen gehört ein großer Aufwand für die Sicherheit. Diese gewährleisten beim am Donnerstag eröffneten Brezelfest neben Rettungsdienstorganisationen und privaten Firmen unter anderem Feuerwehr und Polizei. Die Speyerer Feuerwehr stellt täglich ab 20 Uhr eine Brandsicherheitswache mit sechs Kräften. Für das Feuerwerk am Dienstag, das im unteren Domgarten abgebrannt wird, kommen einem Sprecher zufolge neun Kräfte hinzu.

Schon im Vorfeld hat die Wehr den aufgebauten, aber noch nicht bespielten Festplatz für eine größere Übung genutzt. Zusammen mit dem Höhenrettungstrupp der Feuerwehr Frankenthal hat sie am Donnerstag eine Höhenrettung aus dem Riesenrad „White Wheel“ geübt. Sprecher Thomas Tremmel betonte: „Ein solcher Einsatz ist durch die hohen Sicherheitsbestimmungen und die mit einem dauerhaft geladenen Akku gesicherte Technik des Riesenrades äußerst unwahrscheinlich.“

Mit zusätzlichen Kräften vor Ort ist auch die Polizei Speyer. Ihr stellvertretender Leiter Michael Appelt rät Gästen, möglichen Taschendieben das Leben schwer zu machen: Geldbörse und Handy sollten eng am Körper getragen, Taschen verschlossen gehalten werden. Es sei am besten, diese immer zwischen sich und der Begleitperson und mit der Öffnung zu sich gerichtet zu tragen.