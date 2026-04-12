Was brauchen Pflanzen im Frühjahr, um prächtig zu gedeihen? Stadtgärtner und Baumkontrolleur Philipp Frank kennt die Antworten.

Dafür, dass das Grün zeitig im Jahr sprießt und insbesondere Stauden prachtvoll blühen, kann der vorausschauende Gärtner frühzeitig die Weichen stellen. Stadtgärtner Philipp Frank sagt: „Pflanzzeit ist zwar fast das ganze Jahr – außer in Frostperioden. Am besten dafür geeignet sind jedoch das Frühjahr und der Herbst wegen der gemäßigten Witterung.“ Frank und seine Kollegen bevorzugen den Herbst als Pflanzzeit, denn dann könnten die Pflanzen in milden Phasen über den Winter anwachsen und im Frühjahr leichter in die Saison starten. „Zudem ist im Herbst mehr Feuchtigkeit im Boden, hier können wir Gießgänge einsparen“, erklärt Frank.

Stichwort Feuchtigkeit: „Um den Wasserbedarf der Pflanzen zu verringern, mulchen wir den Boden mit organischem Material. Der Mulch darf aber maximal rund fünf Zentimeter hoch aufliegen, damit es nicht zu unerwünschter Gärung kommt“, teilt der gelernte Gärtner mit. Philipp Frank weist außerdem auf die Bedeutung des jeweiligen Standortes hin: Für die Auswahl der passenden Pflanzen spielten Faktoren wie Bodenart und Helligkeit – von sonnig über halbschattig bis schattig – eine Rolle.

Einheimische oder fremdländische Pflanzen?

„Einheimische Pflanzen haben einen höheren ökologischen Wert als fremdländische Gewächse, weshalb wir diese bevorzugen, wo es möglich ist“, unterstreicht der Stadtgärtner. An manchen Standorten wie zum Beispiel am St.-Guido-Stiftsplatz sei es im Sommer jedoch so heiß und trocken und sei die Salzbelastung im Winter so hoch, dass damit kaum eine einheimische Pflanze zurechtkomme. „Für solche Standorte sind mediterrane oder beispielsweise auch manche aus Asien stammende Pflanzen die bessere Wahl“, sagt Frank.

Außer mit Wasser müssen Pflanzen auch mit ausreichend Nährstoffen versorgt werden, sprich mit Düngemitteln. Am besten man denkt bereits ganz zu Beginn daran, erklärt der Stadtgärtner. „Beim Pflanzen sollte man die Staude oder das Gehölz mit etwas organischem Dünger versorgen und dann gut wässern. Durch das Einschlämmen bekommt die Pflanze gleich Kontakt zum Erdboden“, teilt er mit. Frisch gepflanzte Stadtbäume zum Beispiel würden drei Jahre lang (nach)gedüngt.

Ein Gärtnertraum in Rot, Gelb und Weiß

Wunderschön farbenprächtig ist derzeit die städtische Grünanlage am Weidenberg, die am St.-Guido-Stifts-Platz liegt. Dort blühen unter anderen verschiedene Tulpen und Narzissen in Rot-, Gelb- oder Weißtönen. Außerdem sprießen auf dem Areal Gräser unterschiedlicher Arten. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass sich insbesondere die Blütenpflanzen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden: Einige Tulpen etwa stehen in voller Blüte, andere sind bereits verblüht und wieder andere haben gerade erst Blütenknospen ausgebildet.

Philipp Frank erklärt dazu, dass die in der Grünanlage gepflanzten Stauden gezielt danach ausgewählt wurden, wann sie blühen. Durch die Kombination von Früh- und Spät-Blühern und allem dazwischen seien auf der Fläche fast das ganze Jahr verschiedene Blüten zu sehen. Wobei die bereits erwähnte Mulchschicht hilft, dass die mehrjährigen Stauden so schön gedeihen. „Die Mulchschicht unterdrückt auch Wildkräuter. Wo dennoch mal ein unerwünschtes Kraut wächst, entfernen wir es mit einem Unkrautstecher oder einer Grabegabel. Damit schonen wir die Wurzeln der gepflanzten Stauden“, informiert der Stadtgärtner.

Rückschnitt nicht vergessen

Zu den weiteren Pflegemaßnahmen zählt der Rückschnitt von Pflanzen, damit diese dann wieder kräftiger und schöner wachsen. Das betrifft etwa verschiedene Gräser in der Grünanlage am Weidenberg. Solche Arbeiten sollten, so Philipp Frank, am besten im Spätwinter oder zeitigen Frühjahr erledigt werden. In der Grünanlage liegen übrigens braune Kunststoffrohre im Boden, die der Bewässerung dienen. Die sogenannte Tröpfchenbewässerung hilft im Vergleich zur Beregnung, kostbares Nass einzusparen. Wobei auch in dem Fall laut dem Stadtgärtner die Regel gilt: „Es ist besser, die Pflanzen nur alle paar Tage, dann aber intensiv zu wässern, als jeden Tag nur ein bisschen.“