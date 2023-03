Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fragen und Antworten: In Baden-Württemberg gab es kürzlich an einzelnen Tagen die Bitte an die Verbraucher, beim Stromverbrauch stundenweise zurückhaltend zu sein: Es könnte ein Engpass in der Versorgung drohen. Für Speyer und sein Umland gab es einen solchen Appell noch nicht. Die Zusammenhänge sind allerdings grundsätzlich ähnlich.

Werden auch die Speyerer gebeten, Strom zu sparen?

Der generelle Appell ist nichts Neues. Energie sparen schont den Geldbeutel und die Umwelt