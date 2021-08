Der Feiertag Mariä Himmelfahrt, der gleichzeitig auch Gedenktag für die Dom-Patronin Maria ist, wird am Sonntag, 15. August, im Dom gefeiert. Der Festtag beginnt mit einer Frühmesse um 7.30 Uhr. Um 10 Uhr feiert Weihbischof Otto Georgens ein Pontifikalamt. Den musikalischen Rahmen des Pontifikalamts bildet laut einer Pressemitteilung des Bistums Speyer die „Missa in illo tempore“ von Claudio Monteverdi mit der Capella Spirensis vocale e instrumentale unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori. Um 16.30 Uhr findet eine Pontifikalvesper statt, die vom Ferienchor der Dommusik mit Stücken von Christopher Tambling, Richard Shephard und Anton Bruckner gestaltet wird. Die Orgel spielt jeweils Domorganist Markus Eichenlaub. Um 20 Uhr wird gemeinsam der Rosenkranz gebetet. Im direkten Anschluss um 20.30 Uhr findet eine Marienfeier statt, bei der Kaplan Maximilian Brandt predigt. Die Andacht am Abend wird von der Frauenschola „MusicaInSpira“ unter der Leitung von Monika Keggenhoff musikalisch gestaltet. In allen Gottesdiensten im Dom wird es die traditionelle Kräuterweihe geben. Die Lichterprozession durch den Domgarten sowie die nächtliche Pilgertour vom Annaberg in Burrweiler nach Speyer entfallen. Anmeldungen für die Gottesdienste im Dom nimmt das Speyerer Pfarramt Pax Christi unter www.kirchen-in-speyer.de, unter Telefon 06232 102140 oder per E-Mail an pfarramt.speyer@bistum-speyer.de entgegen.