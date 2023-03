Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Heimpremiere für Rückkehrer Uwe Gaßner: Der Trainer betreut Verbandsligist FC Speyer 09 gegen den TB Jahn Zeiskam am Freitagabend, 19.30 Uhr, erstmals im Sportpark.

Der neue Mann an der Seitenlinie beim FC Speyer 09 will einiges in den kommenden Wochen verändern. Das ist aus seinen Worten zu lesen. Das erste Ziel hatte er bereits am vergangenen Wochenende ausgegeben,