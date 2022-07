Der städtische Beirat für Migration und Integration ist seit Pandemie-Ausbruch nicht untätig geblieben. Derzeit plant er die Interkulturelle Woche (IKW), die in diesem Jahr vom 25. September bis 8. Oktober stattfinden soll. Motto: „Offen geht“.

Auch wenn Zusammenkünfte bisher lediglich digital stattgefunden hätten, seien die Beiräte für Geflüchtete und Migranten aktiv geblieben, sagt Vorsitzende Nadja Hattab. So hätten sie beispielsweise ein „Ukraine-Café“ in der Kirche St. Hedwig aufgebaut, in dem Beiräte gemeinsam mit Ehrenamtlichen geflüchtete Frauen berieten und in der deutschen Sprache unterrichteten. „13 der Frauen arbeiten ab 1. August bei Daimler“, erwähnt Pastoralreferent Markus Lamm erfolgreiche Vermittlung. Einige wollten Vereine beim Altstadtfest unterstützen.

Nach einem RHEINPFALZ-Bericht über das Ukraine-Café habe eine ukrainische Psychologin konkrete Unterstützung der teils traumatisierten Frauen und Kinder angeboten. „Wir wollen für solche Gespräche einen festen Beratungsraum installieren“, kündigt Hattab an. „Alles ist mit viel Bürokratie verbunden“, erklärt sie. Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen sei notwendig, auch für Besucher des Treffpunkts Asyl. An jedem Donnerstag stünden Beiratsmitglieder im Martin-Luther-King-Haus zur Verfügung. „Wir versuchen, bestehende Probleme direkt zu lösen“, betont Hattab.

Anmeldungen bis 10. Juli

Die Eröffnungsfeier der IKW soll am Sonntag, 25. September, 11 Uhr im Alten Stadtsaal stattfinden. Schirmherrin ist Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Integriert werden sollen ein Jahresrückblick des Beirats als Diashow, eine Theateraufführung der Gesamtschule und Musik von der Kinder- und Jugendklasse der Bahai-Gemeinde. Das weitere Programm sei in Arbeit, sagt Hattab. „Anmeldungen für IKW-Veranstaltungen unter dem Motto ,Offen geht’ nehmen wir noch bis zum 10. Juli entgegen.“ Kontakt: E-Mail migrationsbeirat@stadt-speyer.de oder Telefon 06232 142383.