Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ will ihren Kampf um eine Verringerung der Parkgebühren in Speyer nicht aufgeben. Sie setzt auf Kontakte in die Politik.

Die zum Jahresbeginn verdoppelten städtischen Tarife seien eine Belastung für die Geschäftswelt und die Kunden, so Vorsitzender Peter Bödeker. Er habe aber im Vorfeld der Stadtratssitzung