Auch im Speyerer Dom hat pünktlich zum ersten Advent die besinnliche Vorweihnachtszeit begonnen. Die Gottesdienste im Advent und an den Feiertagen finden allerdings unter der 3G-Regel statt. Auch eine Anmeldung vorab ist nötig.

Gottesdienste im Advent: Am ersten Adventssonntag wurde im Speyerer Dom bereits eine Heilige Messe gefeiert. Das ist auch für die weiteren drei Termine, jeweils um 7.30 Uhr, 10 Uhr und 18 Uhr geplant. Weitere Messen finden Montag bis Freitag um 7 Uhr, Samstag um 7.30 Uhr, sowie Dienstag und Freitag um 18 Uhr statt.

Ein besonderer Festtag im Advent ist das Hochfest Mariä Empfängnis, das am Mittwoch, 8. Dezember, mit einer Kapitelvesper um 18 Uhr und einem Kapitelsamt um 18.30 Uhr im Dom gefeiert wird.

Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen: Der Heilige Abend am Freitag, 24. Dezember, beginnt um 15 Uhr mit einer Kinderkrippenfeier im Dom. Für 22.30 Uhr ist laut einer Mitteilung des Bistums Speyer dann der Weihnachtsabend mit festlicher Chor- und Orgelmusik geplant. Die Christmette mit Weihbischof Otto Georgens beginnt um 23 Uhr. Am Ersten Weihnachtstag, Samstag, 25. Dezember, feiert der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann um 10 Uhr im Dom ein Pontifikalamt. Um 16.30 Uhr findet dort eine Pontifikalvesper statt. Das Pontifikalamt am Zweiten Weihnachtstag, dem Fest der Heiligen Familie, wird am Sonntag, 26. Dezember, um 10 Uhr von Weihbischof Otto Georgens zelebriert.

Gottesdienst zum Jahreswechsel: An Silvester, Freitag, 31. Dezember, findet ab 16 Uhr ein feierliches Pontifikalamt zum Jahresschluss im Dom statt. Bischof Karl-Heinz Wiesemann wird der Messe vorstehen. Am Neujahrstag, 1. Januar, findet der erste Gottesdienst des neuen Jahres um 10 Uhr mit Domdekan Christoph Kohl statt.

Domkrippe: „Schweren Herzens“, wie Domdekan Christoph Kohl in der Mitteilung des Bistums zitiert wird, hat das Domkapitel die Entscheidung getroffen, die Krippenlandschaft im zweiten Jahr in Folge nicht innerhalb des Doms aufzubauen. Damit soll eine mögliche Ausbreitung dses Coronavirus eingedämmt werden. Im Dom wird deshalb nur eine kleine Krippenszene vor dem Pfarraltar Gläubige zur Andacht einladen. Die große Domkrippe wird, wie im vergangenen Jahr, in den Schaufenstern einiger Geschäfte in der Innenstadt zu sehen sein.

Noch Fragen?

Informationen zum gültigen Hygienekonzept für die Gottesdienste im Speyerer Dom gibt es im Netz unter www.dom-zu-speyer.de. Eine Anmeldung für die Gottesdienste ist möglich unter www.kirchen-in-speyer.de.