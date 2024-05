Seit November gibt es den Prüfauftrag an die Stadtverwaltung für den Bau einer zusätzlichen Sporthalle in Speyer. Ein Ergebnis dazu wird es vor der Kommunalwahl nicht mehr geben. Absehbar ist: Der Wunsch-Standort neben der Gesamtschule wird sich vermutlich zerschlagen.

Die Vorprüfung der Stadtverwaltung habe ergeben, dass der Bau neben der Integrierten Gesamtschule (IGS) in der Fritz-Ober-Straße nicht in Frage kommt, so die CDU. Sie hatte die Idee ebenso wie die UfS-Fraktion eingebracht und im Rat breite Zustimmung dafür erhalten. Die Stadtverwaltung äußerte jedoch damals schon Zweifel, weil an der Stelle schwer Baurecht zu schaffen wäre, weshalb die Prüfung ergebnisoffen erfolgen soll und die Standortfrage zurückgestellt wird. Jetzt teilt sie auf Anfrage mit: „Das Problem des Standortes an der IGS ist in erster Linie, dass dieser zu klein für die Anforderungen ist.“ Es geht um das Tartanfeld neben der Schule.

Es seien noch etliche Fragen zu klären, teilt nun Verwaltungssprecherin Annika Roth mit. „Dem Auftrag zufolge soll zunächst das Sportamt, im Austausch mit den Vereinen, den genauen Bedarf ermitteln. Daran anschließend können andere Standorte geprüft werden.“ Weitere Ergebnisse gebe es noch nicht. Roth berichtet von einer eingereichten CDU-Anfrage zu dem Thema, die im Stadtrat erst nach der Neuwahl vom 9. Juni behandelt werde. Dann werde es auch um einen Bürgervorschlag zum Bau einer Halle am Rheinstadion gehen.